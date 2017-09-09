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В Лондоне тысячи демонстрантов вышли на марш против Brexit

09.09.2017, 21:30 (10 Фото)
В Лондоне тысячи демонстрантов вышли на марш против Brexit В Лондоне тысячи демонстрантов вышли на марш против Brexit В Лондоне тысячи демонстрантов вышли на марш против Brexit В Лондоне тысячи демонстрантов вышли на марш против Brexit В Лондоне тысячи демонстрантов вышли на марш против Brexit В Лондоне тысячи демонстрантов вышли на марш против Brexit В Лондоне тысячи демонстрантов вышли на марш против Brexit В Лондоне тысячи демонстрантов вышли на марш против Brexit В Лондоне тысячи демонстрантов вышли на марш против Brexit В Лондоне тысячи демонстрантов вышли на марш против Brexit
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В Лондоне тысячи демонстрантов вышли на марш против Brexit В Лондоне тысячи демонстрантов вышли на марш против Brexit В Лондоне тысячи демонстрантов вышли на марш против Brexit В Лондоне тысячи демонстрантов вышли на марш против Brexit В Лондоне тысячи демонстрантов вышли на марш против Brexit В Лондоне тысячи демонстрантов вышли на марш против Brexit В Лондоне тысячи демонстрантов вышли на марш против Brexit В Лондоне тысячи демонстрантов вышли на марш против Brexit В Лондоне тысячи демонстрантов вышли на марш против Brexit В Лондоне тысячи демонстрантов вышли на марш против Brexit
Тысячи проевропейских демонстрантов в субботу прошли к зданию британского парламента в Лондоне, протестуя против грядущего выхода Британии из ЕС. Об этом сообщает The Independent.

Акция была запланирована в рамках волны протестов, получивших название "осени недовольства". Организаторы заявили, что выход из ЕС "больше не имеет доверия в Вестминстере (британском парламенте, - ред.), не говоря уже о улицах Британии".

Субботний марш поддержал актер Startrek Патрик Стюарт, который сказал, что кампания за выход из ЕС была основана на огромной лжи о том, что после выхода из объединения Национальная система здравоохранения получит дополнительно 350 млн фунтов стерлингов.

В понедельник британский парламент впервые рассмотрит так называемый "Билль о выходе" Британии из ЕС. На фоне растущей обеспокоенности в связи с ходом переговоров о Brexit глава МИД Великобритании Борис Джонсон в пятницу предпринял новую попытку подтолкнуть переговоры вперед, предложив Брюсселю обсуждать будущие торговые отношения с Великобританией в то же время, что и вопросы, касающиеся выхода страны из ЕС.

Министр иностранных дел вмешался после того, как высокопоставленные европейские деятели, в том числе главный переговорщик ЕС Мишель Барнье, выразили скептицизм относительно обсуждения торговаых вопросов в ближайшее время.

Правительство настаивает на начале торговых переговоров, утверждая, что они неотделимы от проблем выхода из ЕС, которые в настоящее время пересматриваются участниками переговоров. Но ЕС настаивает на "достаточном прогрессе" по вопросам Brexit - финансовому урегулированию, правам граждан и ирландской границе - до начала торговых переговоров.

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