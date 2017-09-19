Ураган Мария обрушился на Карибские острова: фото, видео
Одной из первых жертв урагана Мария стало островное государство Доминика в Карибском море. Стихия обрушилась на остров в ночь на 19 сентября по киевскому времени, сообщает телеканал CNN.
Премьер-министр Доминики Рузвельт Скеррит заявил, что "безжалостный" ураган попросту "опустошил" остров.
"Мы просто ждем рассвета, чтобы оценить ущерб", - сказал он в комментарии журналистам.
От удара стихии пострадала даже резиденция премьера, с которой шторм сорвал крышу.
Согласно сообщению Национального ураганного центра США, в момент, когда Мария обрушилась на Доминику, максимальная скорость ветра в урагане достигала 257 км/ч, после чего снизилась до 249 км/ч, а категория шторма была понижена до четвертой.
В центре отмечают, что с Доминики поступают сообщения о "значительном ущербе", причиненном Марией зданиям и сооружениям.
Читайте также: Ураган Мария достиг пятой потенциально катастрофической категории
По прогнозам, следующим на пути стихии станет подконтрольный США остров Пуэрто-Рико, которого ураган достигнет ориентировочно в среду, 20 сентября. Также под угрозой находятся Американские Виргинские Острова.
Кроме того, штормовые предупреждения объявлены в Гваделупе, Сент-Китсе и Невисе, на Монтсеррате и Британских Виргинских Островах.
В Сети появились первые видео с последствиями урагана Мария.
À Pointe-à-Pitre, l'ouragan #Maria inonde les rues. La surcôte s'additionne aux pluies diluviennes. #Guadeloupe (https://t.co/sI9bAOpurY) pic.twitter.com/O1FJYCvusw- Météo Express (@MeteoExpress) 19 вересня 2017 р.
Winds picking up in #Dominica ahead of approaching #HurricaneMaria winds of 130mph currently... source; RT pic.twitter.com/BtHMYAWJKS- WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 18 вересня 2017 р.
#Guadeloupe taking a battering aswell from #MariaHurricane as the eye passes over #Dominica. pic.twitter.com/DlRjMdb9Ka- WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 19 вересня 2017 р.
#maria #Guadeloupe sainte rose pic.twitter.com/gTny1H9f3p
- cédric beauvarlet (@CBeauvarlet) 19 вересня 2017 р.
Фото: EPA, скриншоты видео; видео: YouTube / Che'dele Review, Twitter
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:58
-
14:51
-
11:22
-
14:21
-
13:15
- В Швейцарии в канализации нашли десятки тысяч евро купюрами €500 15:03
- ООН требует беспрепятственного доступа в Мьянму 14:54
- Запад-2017: РФ объяснила нарушение воздушного пространства Литвы 14:27
- Назло Ирану: Израиль разместил у себя американскую военную базу 13:38
- В Осло экс-полицейский получил максимальный срок за взятки 12:50