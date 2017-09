Ураган Мария обрушился на Карибские острова: фото, видео

Одной из первых жертв урагана Мария стало островное государство Доминика в Карибском море. Стихия обрушилась на остров в ночь на 19 сентября по киевскому времени, сообщает телеканал CNN.

Премьер-министр Доминики Рузвельт Скеррит заявил, что "безжалостный" ураган попросту "опустошил" остров.

"Мы просто ждем рассвета, чтобы оценить ущерб", - сказал он в комментарии журналистам.

От удара стихии пострадала даже резиденция премьера, с которой шторм сорвал крышу.

Согласно сообщению Национального ураганного центра США, в момент, когда Мария обрушилась на Доминику, максимальная скорость ветра в урагане достигала 257 км/ч, после чего снизилась до 249 км/ч, а категория шторма была понижена до четвертой.

В центре отмечают, что с Доминики поступают сообщения о "значительном ущербе", причиненном Марией зданиям и сооружениям.

По прогнозам, следующим на пути стихии станет подконтрольный США остров Пуэрто-Рико, которого ураган достигнет ориентировочно в среду, 20 сентября. Также под угрозой находятся Американские Виргинские Острова.

Кроме того, штормовые предупреждения объявлены в Гваделупе, Сент-Китсе и Невисе, на Монтсеррате и Британских Виргинских Островах.

В Сети появились первые видео с последствиями урагана Мария.

Winds picking up in #Dominica ahead of approaching #HurricaneMaria winds of 130mph currently... source; RT pic.twitter.com/BtHMYAWJKS