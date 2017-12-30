В Иране третий день продолжаются массовые акции протеста
30.12.2017, 23:45 (6 Фото)
В Иране третий день продолжаются массовые антиправительственные протесты из-за роста цен и против власти верховного лидера страны - рахбара аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает Reuters.
Сообщается о столкновениях между полицией и студентами Тегеранского университета. Информационное агентство Fars заявило, что до 70 студентов собрались перед университетом и швыряли камни в полицию. В социальных сетях размещено видео, где они скандируют "Смерть диктатору!" - речь шла о Хаменеи.
В соцсетях есть много видеозаписей, показывающих столкновения и аресты протестующих. На них запечатлены участники марша в западноиранском городе Доруд, которые тоже скандировали: "Смерть диктатору!".
Протесты проходят на фоне высокой безработицы, инфляции в 8% и нехватки некоторых продуктов питания.
Министр внутренних дел Ирана Абдольреза Рахмани-Фазли предупредил о попытках пропаганды протестов через социальные сети. "Мы просим людей не участвовать в незаконных сборах. Если они планируют сбор, они должны подать заявку (для получения разрешения)", - заявил он.
В четверг сотни людей вышли на улицы в Мешхеде, одном из самых святых мест в шиитском исламе, в знак протеста против высоких цен. Они выкрикивали антиправительственные лозунги. Полиция арестовала 52 человека.
В пятницу протесты были самыми интенсивными со времен столкновений 2009 года.
В субботу власти организовали проправительственные митинги в 1200 городах и селах.
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