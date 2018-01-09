В пустыне Сахара выпал снег - фото, видео

В пустыне Сахара на территории Алжира, в городе Айн-Сефра второй год подряд выпал снег. Об этом сообщает TSA Algerie.

Журналисты опубликовали кадры, которые попали в объектив фотографа Карима Боучатата.



По данным местного издания, снег покрыл часть пустыни в алжирском штате Аль-Нумам.



Отмечается, что снег растаял в этот же день, 7 января, около 17:00, когда температура воздуха нормализовалась. В течении дня температура воздуха варьировалась от 6 до 12 градусов Цельсия.



Такое же явление, год назад, в пустыне Сахара запечатлел этот же фотограф. Тогда впервые за почти 40 лет выпал снег.

Фото, видео: Karim Bouchetata

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