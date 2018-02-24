В Египте обнаружили крупный некрополь жрецов с сокровищами - фото
В провинции Эль-Минья к югу от Каира археологи обнаружили крупный некрополь из восьми гробниц с сокровищами и саркофагами Древнего Египта. По оценкам экспертов, он был создан 2,5 тысяч лет назад. Об этом сообщило Министерства по делам древности Египта.
Исследователи нашли несколько погребальных шахт, где на глубине 6-8 метров располагались 40 каменных и деревянных саркофагов разных форм и размеров.
"Это семейное кладбище жрецов позднего периода фараонов, предположительно из XXVI-XXVIII династий (VII - V вв. до н. э), возможно, самого начала эпохи Птолемеев (IV в. до н. э). Более точные детали нам предстоит установить в ходе дальнейшей кропотливой работы", - заявил министр по делам древностей Халед Ахмед аль-Анани.
13 погребальных пещер принадлежат разным эпохам - от Позднего Царства, до эпохи правления Птолемеев. Захоронения принадлежали жрецам и чиновникам. В саркофагах было обнаружено множество драгоценностей, включая украшения и тысячу погребальных статуэток.
Также он отметил, что раскопки будут продолжаться. Исследования в этом районе будут проходить в течение следующих пяти лет.
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