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14.06.2018, 06:54

Афера с антикорсудом: комитет прокомментировал норму об апелляции

Афера с антикорсудом: комитет прокомментировал норму об апелляции - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В комитете сослались на рекомендации Венецианской комиссии

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В комитете по вопросам правовой политики и правосудия заявили, что норма об апелляции соответствует заключениям экспертов Венецианской комиссии. Об этом говорится в публикации комитета.

В комитете уверяют, что при подготовке законопроекта ко второму чтению эксперты Венецианки указывали на целесообразность того, чтобы дела НАБУ, которые уже направлены в суд, не подлежали обжалованию в новосозданном Высшем антикоррупционном суде. 

Там уточняют, что передача дел "привела бы к перегрузке судей Высшего антикоррупционного суда, учитывая значительное количество дел, которые рассматриваются в судах первой и апелляционной инстанций до момента создания Высшего антикоррупционного суда".

Отмечается, что это правку внесли в сравнительную таблицу к законопроекту. В то же время ее не поставили в подтверждение при рассмотрении в сессионном зале и оставили в его окончательной редакции.

В комитете уверяют, что "ни в коем случае не может идти речь об осуществлении любых непубличных изменений или фальсификаций" положений закона.

13 июня НАБУ заявило, что норма, согласно которой Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам НАБУ, переданным до момента его создания, нуждается в пересмотре.

Ранее эту же норму призвали исправить правозащитники Transparency International. 

Венецианская комиссия позже заявила, что не требовала включения в закон об Антикоррупционном суде нормы об аппеляции.

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Теги: антикоррупционный суд, антикорсуд, рада, венецианская комиссия, закон о высшем антикоррупционном суде, высший антикоррупционный суд, норма об аппеляции, аппеляция
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