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12.07.2018, 06:41

Американский Конгресс принял решение по Украине и НАТО

Американский Конгресс принял решение по Украине и НАТО - Фото
Иллюстрация: пресс-служба МИД

Законодатели пришли к консенсусу насчет поддержки стран Восточной Европы, которые испытывают на себе агрессивную внешнюю политику России

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Обе партии в Палате представителей Конгресса США согласились с тем, что страна должна продолжать поддерживать восточноевропейские страны и НАТО - особенно на фоне агрессии России. Об этом сообщило посольство Украины в США у себя в Facebook.

"В документе, в частности, осуждается нескрываемое, масштабное и продолжающееся нарушение Россией Хельсинских принципов о суверенитете и территориальной целостности Украины", - подчеркивает посольство, говоря о принятой в Конгрессе резолюции.

В ней также поддерживается американский курс на сохранение санкций США против РФ за оккупацию Крыма – "до восстановления суверенитета Украины над полуостровом", и отмечается необходимость продления мер "до полного выполнения Россией минских договоренностей".

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Кроме того, законодатели США поддержали и поощрили "демократические устремления народов региона", в том числе Украины, Грузии и Молдовы.

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Теги: агрессия России, МИД, резолюция, поддержка, палата представителей, конгресс сша, посольство украины в сша
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