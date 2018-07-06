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06.07.2018, 21:37

Аваков призвал не пускать погромщиков ромских поселений в ЕС

Аваков призвал не пускать погромщиков ромских поселений в ЕС - Фото
Фото: http://mvs.gov.ua

По мнению министра, в обществе должна быть такая атмосфера, когда быть сторонником неонацистов "неинтересно, некруто и невыгодно"

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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина ведет переговоры с представителями иностранных государств о том, чтобы ввести ограничения на въезд в Евросоюз для представителей неонацистских организаций. Об этом он сказал сегодня, комментируя послам и дипломатам стран G7 расследование последних нападений на поселения ромов, сообщает пресс-служба МВД.

«Мы много внимания уделяем неонацистским организациям. В обществе должна быть атмосфера, когда быть сторонником таких движений - неинтересно, некруто и невыгодно. Реакция на действия таких организаций со стороны международных партнеров должна быть такая же, как и на уголовные элементы, - ограничение въезда в цивилизованный мир. Сейчас мы ведем такие переговоры с представителями иностранных государств», - отметил Аваков.

По его словам, во время подготовки к погромам ромских поселений создаются точные копии сайтов неонацистских российских организаций. Модераторы якобы привлекают туда молодых людей, стимулируют их к незаконным действия, а затем исчезают, рассказал Аваков. В качестве примера он назвал недавнее убийство рома во Львове.

"Я думаю, что мы остановим эту волну. Я предлагаю применить механизм давления на этих молодых нацистов - дополнительные ограничения на въезд в страны ЕС», - отметил Аваков.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, цель погромщиков – провокация социальной напряженности в Украине.

«К ним (погромам, - ред.) причастны парамилитарные общественные организации, которые неправильно позиционируют себя защитниками правопорядка, незаконно наделив сами себя функциями обеспечения общественной безопасности », - сказал Князев.

23 июня на окраине Львова группа людей напала на лагерь представителей ромской национальности. Во время нападения 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Ножевые ранения получили еще четверо человек - 10-летний ребенок, двое 19-летних мужчин и 30-летняя женщина. Подозреваемым - по 16-17 лет, все - жители Львова и члены организации Трезвая и злая молодежь.

До этого погромы ромских поселений в Киеве осуществляли представители организаций С14 и Национальные дружины.

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Теги: ЕС, ромы, погром, арсен аваков, неонацисты
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