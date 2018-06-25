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25.06.2018, 10:25

Аваков собрался "бить чужих и своих" за контрабанду

Аваков собрался "бить чужих и своих" за контрабанду - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Чтобы пресечь незаконные потоки через границу, Верховная Рада должна криминализировать статьи за контрабанду

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Деньги от таможни являются ключевой статьей поступлений в госбюджет, и власть "начала крестовый поход против контрабанды", чтобы снизить потери от этого явления. Так у себя в Facebook выразился глава МВД Арсен Аваков, говоря о "милых, улыбчивых, плоть от плоти народной, которые "хоть как-то дают людям зарабатывать на фоне нарастающей нищеты" контрабандистах.

По его данным, расходная часть бюджета – 991,7 млрд грн, причем поступления от таможни по плану на 2018-й - 343 млрд грн: то есть 34,5% от всего бюджета, а по итогам мая есть невыполнение - около 20 млрд грн.

Ежегодные потери "от полутора десятка" контрабандных схем, пишет Аваков, составляют 105 млрд грн, что больше 10% бюджета страны и больше, чем ассигнования на Минобороны (82 млрд) или МВД (60 млрд).

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Министр заявил, что борьба с контрабандой не была в сфере ответственности МВД и Нацполиции, но он "решил подставить плечо госсистеме, которая валится под давлением негодяев" и "бить чужих, но особенно своих, если что".

"Вы начинаете войну силовиков, отдаете себе отчет?" - сказали мне в паре высоких кабинетов. "О, перераспределяют финансовые потоки", - написал с десяток "экспертов", - спрогнозировал сложности Аваков.

При этом он отметил, что противник "пришлет ответку" и "организует дискредитацию", так как часть бенефициаров от контрабанды обладает немалым влиянием в коридорах власти и в Раде.

"Премьер собирал бизнес. Потом я с Минфином отдельно. Они накидали нам предложений и вопросов - улучшить, проконтролировать, не жать честных. Вижу воодушевление в их глазах, и недоверие вижу: боятся быть обманутыми в лучших ожиданиях", - так описал Аваков встречи инициативных групп.

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Теги: коррупция, контрабанда, арсен аваков
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