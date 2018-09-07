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07.09.2018, 18:08

Автокефалия УПЦ: Вселенский патриархат назначил экзархов в Киеве

Автокефалия УПЦ: Вселенский патриархат назначил экзархов в Киеве - Фото
Патриарх Варфоломей

Продолжается подготовка к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине

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В рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своих экзархов в Киеве. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря, ссылаясь на официальное сообщение от генерального секретаря Святого и Священного Синода.

В качестве экзархов Вселенского патриархата в Киеве назначены Его Преосвященство Архиепископ Даниил Памфилийский из Соединенных Штатов Америки и Его Преосвященство епископ Иларион Эдмонтонский из Канады, которые оба служат украинским православным верующим в своих странах во Вселенском патриархате.

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2 сентября во время Синаксиса (собрания) архиереев Константинопольского патриархата епископы решили, что Константинополь имеет право предоставитьУкраинской православной церкви Томос об автокефалии без согласия других церквей.

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Теги: автокефалия, вселенский патриархат, томос об автокефалии
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