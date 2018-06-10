Балуха не считают голодающим, врач не приходит - правозащитница

Владимир Балух (фото - ru.krymr.com)

commenthover

Балух держал полную голодовку первые двадцать дней, а потом крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил его употреблять минимальный набор продуктов

Реклама

Реклама

В СИЗО Симферополя оккупанты не ведут документацию голодовки украинца Владимира Балуха, сообщила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, передает Крым Реалии.

Она напомнила, что Балух держал полную голодовку первые двадцать дней, а потом крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил заключенного употреблять минимальный набор продуктов, чтобы избежать "опасных для жизни процессов".

"Владимир согласился, и как мы знаем, стал употреблять только кисель, иногда мед и максимум сухари. Администрация колонии узнала про кисель и решила снять его с формальной голодовки", - добавила она.

Правозащитница пояснила, что есть определенный режим, когда администрация ставит человека на учет голодовки. Балуха перестал посещать врач из медсанчасти при СИЗО, хотя обязан регулярно обследовать заключенных, которые объявили голодовку.

9 июня президенты Петр Порошенко и Владимир Путин договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека России и Украины посетят заключенных граждан.