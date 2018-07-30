Чийгоз: Оккупанты давали $3 млн, чтобы я стал "Кадыровым" в Крыму

Чийгоз Ахтем Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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По словам замглавы Меджлиса, оккупанты за $300 тыс "купили" Ремзи Ильясова

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Заместитель председателя Меджлиса крымскотараского народа Ахтем Чийгоз заявил, что оккупанты в Крыму предлагали ему $3 миллиона за согласие стать "своим Рамзаном Кадыровым в Крыму". Об этом Чийгоз сказал в интервью изданию Гордон.

По словам Чийгоза, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, бывший представитель президента РФ в Крыму Олег Белавенцев и бывший так называемый первый вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев предлагали ему сотрудничество весной 2014 года.

Замглавы Меджлиса передал слова оккупантов: «Ахтем-ага, вы – яркая, уважаемая личность среди крымских татар, жесткий борец, а нам нужен свой Рамзан Кадыров в Крыму».

«Хотели, чтобы я такую роль выполнял. И деньги предлагали... Первый раз предлагали около 3 млн долл. Цифру мне лично Аксенов и Белавенцев озвучили», - сказал Чийгоз.

По его словам, таким образом оккупанты "купили" Ремзи Ильясова. Сейчас он занимает должность так называемого заместителя председателя Государственного совета оккупированного Крыма. Чийгоз утверждает, что Ильясову предложили $300 тыс, но выплатили только $70 тыс.

РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.