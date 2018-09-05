Делегация в Минске: Россиян затрясло, как нечистую силу

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Украинская делегация в Минске отреагировала на предложение представителей боевиков почтить минутой молчания память Александра Захарченко

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На заседании трехсторонней контактной группы в Минске представители ОРДЛО предложили почтить минутой молчания память уничтоженного главаря террористов ДНР Александра Захарченко. Об этом в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

Она назвала это "дешевым водевилем" и "провокацией".

Геращенко рассказала, что украинская делегация сразу же вышла из зала.

"А когда мы вернулись в зал, то обратились к ОБСЕ с призывом почтить минутой молчания десятки украинцев, убитых в результате российской агрессии на Донбассе. Среди погибших от российских убийц и их марионеток- наши военные и гражданские, женщины и дети. Украинская делегация вся встала. Россияне, которые несут ответственность за каждого убитого украинца, и их манкруты - янучары, сидели. Не забудем... не простим...

Мы почтили наших погибших. "Слава Украине" - сказали мы так, что вздрогнул и позолоченный минский зал и наши ребята на небе услышали. «Героям слава!» - это услышал весь "Президент-отель". И да, их трясло, как нечистую силу от ладана", - описала инцидент Геращенко.

31 августа 2018 года главарь подконтрольной Кремлю террористической организации ДНР Александр Захарченко был взорван и смертельно ранен в кафе "Сепар" во временно оккупированном Донецке. Вместе с ним убит и его охранник. Еще два человека - "глава минфина ДНР" Александр Тимофеев про кличке "Ташкент" и другой охранник Захарченко - выжили.

Боевики заявили, что это "дело рук украинских диверсантов" и "задержали подозреваемых". МИД РФ обвинил Украину в ликвидации Захарченко, СК РФ даже завел дело за "акт международного терроризма". В СБУ говорят - террориста убрали свои.

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