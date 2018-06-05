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05.06.2018, 17:12

Дело Бабченко: в разведке отрицают сотрудничество с Германом

Дело Бабченко: в разведке отрицают сотрудничество с Германом - Фото
Борис Герман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

СВР в своем опровержении ссылается на публикацию СМИ заявления адвоката Евгения Солодко о "причастности его подзащитного к спецоперации разведки"

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Служба внешней разведки утверждает, что опубликованная в прессе информация о якобы работе Бориса Германа, подозреваемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко, на СВР не соответствует действительности. Соответствующее заявление опубликовано на сайте спецслужбы.

В своем опровержении пресс-служба ведомства ссылается на распространение некоторыми СМИ 4 июня якобы заявления адвоката Германа Евгения Солодко о якобы причастности его подзащитного "к спецоперации СВР по выявлению каналов финансирования российских диверсантов".

В ответ на это в службе заявляют, что "Герман не имел и не имеет никакого отношения к СВР, никогда не был в кадровом составе и агентурном аппарате ведомства".

В СВР отметили, что считают такие публикации "попыткой выгородить" подозреваемого, а также "очередным проявлением информационной войны против Украины", попыткой "продемонстрировать обществу якобы отсутствие координации между СВР и СБУ".

Сам Герман на суде по избранию ему меры пресечения не упоминал СВР, а заявлял, что якобы работал на "внутреннюю контрразведку" и помогал "выявлять действия РФ в Украине по смене власти в стране". Генпрокурор Юрий Луценко эти слова подозреваемого опроверг.

31 мая 2018 года суд арестовал Германа на два месяца без права внесения залога.

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Теги: спецоперация бабченко, покушение на бабченко, борис герман, служба внешней разведки, дело бабченко
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