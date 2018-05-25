Дело МН17: раскрыт загадочный "Орион" - это офицер ГРУ Иванников

Скриншот из видеозаписи

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Ранее подозреваемый, который якобы курировал доставку Бука в Донбасс, служил на оккупированной территории Грузии "министром обороны Южной Осетии"

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Одним из ключевых подозреваемых по делу о трагедии пассажирского Боинга рейса МН17 в небе над Донбассом летом 2014 года является офицер Главного разведывательного управления России. Об этом у себя в Twitter сообщила, назвав имя и выложив фотографию фигуранта, международная группа волонтерской разведки по публичным источникам информации Bellingcat.

"Команда Bellingcat, издание The Insider и другие расследователи установили, что "Андрей Иванович" или "Орион", принимавший участие в переброске в Украину Бука, сбившего MH17, — это офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников", - говорится в сообщении.

По данным группы Conflict Intelligence Team (CIT), ранее подозреваемый служил "министром обороны Южной Осетии".

О том, что перевозку Бука курировал "Орион", еще летом 2015 года подробно писала российская Новая газета.

15 мая 2018 года в СМИ РФ появилось интервью одного из наемников ЧВК Вагнера, который утверждал, что весной-летом 2014 года в Луганске российско-террористический оккупационный контингент подчинялся человеку с таким же именем: "И мы, и Вагнер, и Плотницкий подчинялись одному и тому же человеку, который не имел отношения к местным структурам - Андрею Ивановичу".

Тема дня: Россия на шаг ближе к трибуналу за MH17

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. 24 мая 2018 года следствие обнародовало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Нидерланды и Австралия обвинили РФ в трагедии MH17.