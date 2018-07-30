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30.07.2018, 11:32

Дело о госизмене Януковича: дебаты перенесли

Дело о госизмене Януковича: дебаты перенесли - Фото
Фото: LIGA.net

Дебаты по делу о госизмене беглого экс-диктатора назначили на 10:00 31 июля

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Адвокаты беглого экс-диктатора Виктора Януковича сегодня не явились на предназначенные в Оболонском райсуде дебаты, поэтому их  перенесли. Об этом у себя в Facebook сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Потому, что опять заняты попыткой изменить подсудность данного уголовного производства в Верховном Суде. Судья Девятко сказал, что там могли обойтись и без них. В очередной раз дебаты сорваны", - подчеркнул Лысенко.

По его словам, дебаты перенесли на 10:00 31 июля.

Судья Владислав Девятко подчеркнул, что это уже третья попытка адвокатов Януковича изменить подсудность в деле о госизмене Януковича.

Он уточнил, что 30 июля защита экс-президента подала в суд ходатайство "о якобы уважительности причин неявки и отложения судебного заседания".

"В этом заявлении защитники сообщают, что они не прибудут на судебные дебаты, поскольку находятся в Верховном суде, где рассматривается их вопрос об изменении подсудности данного дела", - сказал Девятко.

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4 марта 2017 года прокуратура передала в суд обвинительный акт: Януковича подозревают в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК.

18 мая 2018 года экс-командующий ВВ Станислав Шуляк заявил, что "консультировал" Януковича во время написания письма к президенту РФ Владимиру Путину о введении российских войск в Украину.

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Теги: дело о госизмене, виктор янукович
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