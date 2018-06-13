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13.06.2018, 17:55

Дело Вороненкова: прокуратура дала разъяснение о российском следе

Дело Вороненкова: прокуратура дала разъяснение о российском следе - Фото
Денис Вороненков (фото - скриншот видео)

Следствие не исключает других мотивов убийства экс-депутата Госдумы РФ у его предполагаемого организатора Владимира Тюрина

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В прокуратуре Киева заявляют, что распространенная некоторыми СМИ информация о якобы отсутствии российского следа в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова "не соответствует материалам уголовного производства". Такое сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

Сейчас в суде рассматривается дело двух предполагаемых пособников преступления, которых обвиняют в заказном убийстве из корыстных побуждений, совершенном по сговору группой лиц (п. п. 6, 11, 12 ст. 115 УК), и незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 УК), напомнили в прокуратуре.

В то же время следствие "не исключает других мотивов совершения преступления его организатором" Владимиром Тюриным – бывшим гражданским мужем Марии Максаковой, вдовы Вороненкова, отмечают в ведомстве. Там пояснили, что наличие таких мотивов будет выясняться в рамках досудебного расследования в отдельном производстве против Тюрина и предполагаемых соучастников убийства – Юрия Василенко и Ярослава Левенца.

Сейчас правоохранители разыскивают вышеупомянутых лиц и проверяют информацию об их возможном пребывании в России, добавили в прокуратуре.

23 марта 2017 года Вороненкова у киевского отеля Премьер Палас средь бела дня застрелил экс-боец Нацгвардии Павел Паршов. Охранник экс-депутата успел ранить нападавшего, позже тот скончался в больнице.

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Теги: Денис Вороненков, убийство Вороненкова, российский след, дело вороненкова, владимир тюрин
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