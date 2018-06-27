Денисова обратилась к Кремлю из-за недопуска к политзаключенным

Людмила Денисова Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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В частности, украинский омбудсмен обратилась к руководителю администрации президента РФ Антону Вайно и к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову

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Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к представителям администрации президента РФ из-за невыполения гарантий доступа к украинским политзаключенным. Об этом Денисова сообщила в Facebook.

В частности, украинский омбудсмен обратилась к руководителю администрации президента РФ Антону Вайно и к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Она опубликовала фото соответствующих писем.

"Вынуждена констатировать, что гарантии, данные мне президентом Российской Федерации Владимиром Путиным как уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека по беспрепятственному допуску и без каких-либо предварительных условий к удерживаемым гражданам Украины на данный момент не реализованы", - написала Денисова.

Омбудсмен попросила обеспечить реализацию указанных гарантий.

Вчера депутат Ирина Геращенко напомнила, что президент РФ Владимир Путин во время беседы с президентом Украины Петром Порошенко гарантировал доступ Денисовой к украинским политзаключенным. "Уже 12 дней эти гарантии и обещания не выполняются российскими властями", - подчеркнула она.

26 июня российская сторона снова отказала Денисовой в посещении Романа Сущенко.