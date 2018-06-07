Денисова просит омбудсмена в РФ Москальцову посетить Кольченко

Александр Кольченко (фото - Антон Наумлюк, Радио Свобода)

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Украинский омбудсмен попросила российскую уполномоченную лично проверить, в каких условиях находится Кольченко

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Омбудсмен Людмила Денисова обратилась к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальцовой с просьбой, чтобы та лично проверила условия содержания политзаключенного Александра Кольченко и есть ли возможность предоставить ему медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба украинского омбудсмена.

После голодовки Кольченко весит 54 кг. У него упал уровень сахара, он ослаб и стал терять сознание.

Сегодня Кольченко прекратил голодовку - он принял это решение самостоятельно, потому что очень ослаб.

С 31 мая Кольченко держал голодовку с требованием освободить другого узника РФ Олега Сенцова. 4 июня он попал в медико-санитарную часть.