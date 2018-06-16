Денисову не пустили к Карпюку в РФ

Людмила Денисова (фото - w.facebook.com/denisovaombudsman)

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека отметила, что заявление для встречи с политзаключенным начнут рассматривать в начале недели

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова не смогла сегодня встретиться с украинским политзаключенным Николаем Карпюком в российском Владимире. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Подала заявление во Владимирском централе на встречу с Николаем Карпюком. Ко мне вышел начальник исправительного учреждения и принял мое заявление. Он сообщил, что сейчас моя встреча с Николаем невозможна ни как уполномоченного, ни как частного лица", - отметила Денисова.

Она уточнила, что как уполномоченного ее не допускают, поскольку не поступили соответствующие документы. "Как частное лицо - потому что завершилось время подачи заявления. Руководитель учреждения заверил меня, что заявление начнут рассматривать уже в начале недели", - добавила Денисова.

6 февраля 2018 года в России суд заочно взыскал 100 тыс и 150 тыс рублей с незаконно удерживаемых украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка соответственно.