Денисову не пустили к Карпюку в РФ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова не смогла сегодня встретиться с украинским политзаключенным Николаем Карпюком в российском Владимире. Об этом она сообщила у себя в Facebook.
"Подала заявление во Владимирском централе на встречу с Николаем Карпюком. Ко мне вышел начальник исправительного учреждения и принял мое заявление. Он сообщил, что сейчас моя встреча с Николаем невозможна ни как уполномоченного, ни как частного лица", - отметила Денисова.
Она уточнила, что как уполномоченного ее не допускают, поскольку не поступили соответствующие документы. "Как частное лицо - потому что завершилось время подачи заявления. Руководитель учреждения заверил меня, что заявление начнут рассматривать уже в начале недели", - добавила Денисова.
6 февраля 2018 года в России суд заочно взыскал 100 тыс и 150 тыс рублей с незаконно удерживаемых украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка соответственно.