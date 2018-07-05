Депутаты БПП протестуют: ушли из зала, требуют обновить ЦИК

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Спикер парламента Андрей Парубий объявил перерыв в заседании и пригласил лидеров фракций на консультации

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Не рассматривать никаких других вопросов повестки дня Верховной Рады, пока не будет решен вопрос обновления состава Центризбиркома: так решили народные депутаты от Блока Петра Порошенко. Об этом заявил с парламентской трибуны лидер фракции Артур Герасимов, передает корреспондент LIGA.net.

Он сказал, что президент подал кандидатуры новых членов ЦИК, но парламент якобы затягивает рассмотрение этого вопроса.

"Мы требуем немедленно вернуться к теме обновления ЦИК. Мы считаем, что до результативного решения, Верховная Рада не имеет права рассматривать какие-либо другие законопроекты", - сказал он.

После этого депутаты от БПП вышли из зала.

Лидер фракции Народный фронт Максим Бурбак заявил, что для обновления состава ЦИК необходимо, чтобы президент внес представление на 13, а не на 14 человек. Он также подчеркнул, что в списке должны быть кандидаты от всех парламентских фракций.

Депутат от Оппозиционного блока Михаил Папиев заявил, что "сегодня победил здравый смысл", потому что Рада отказалась утверждать новый состав ЦИК, в котором нет кандидата от Оппозиционного блока.

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Вчера источники LIGA.net в коалиции сообщили, что президенту Петру Порошенко и лидеру Народного фронта Арсению Яценюку якобы не выгодно менять старый состав ЦИК, и потому в четверг Рада не проголосует за обновление.

23 января 2018 года президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов ЦИК, в котором значилось 14 кандидатов (тогда как в состав ЦИК входят 13 членов). 12 апреля в Раде сообщили, что все кандидаты прошли спецпроверку и получили позитивные заключения.