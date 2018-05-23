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23.05.2018, 11:10

Ради политзаключенных: диаспору просят прийти под посольства РФ

Ради политзаключенных: диаспору просят прийти под посольства РФ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что диаспоре нужно по всему миру провести акции с требованием освободить украинских заложников в РФ

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Поддержать украинских политзаключенных и провести акции под посольствами России просит диаспору первый вице-спикер Ирина Геращенко, выступая в парламенте. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

"Мы должны поддержать акции, которые сегодня проводят неравнодушные граждане адресно, под посольствами и консульствами РФ, потому что ключи от всех тюрем находятся не на Банковой, а у Путина в Кремле. Именно у Путина нужно требовать освобождения наших заложников", - сказала она.

Геращенко отметила, что сегодня Украине нужен голос диаспоры, которая могла бы провести такие акции по всему миру.

Она напомнила, что Украина предлагает отдать в обмен на политзаключенных и заложников 23 россиянина, осужденных за преступные действия в Донбассе, но Россия уже два месяца не дает ответа. По словам Геращенко, украинская сторона использует все возможности для давления на РФ, чтобы освободить своих граждан.

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Теги: владимир путин, Ирина Геращенко, акции поддержки, диаспора, заложники
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