Джонсон: Россия должна ответить за уничтожение МН17

Борис Джонсон

commenthover

Трагедия с пассажирским лайнером - яркий пример того, что Кремль пренебрегает жизнями невинных людей

Реклама

Реклама

Россия должна понести ответственность за уничтожение пассажирского самолета рейса МН17 в июле 2014 года. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, передает Reuters.

"Кремль считает, что может действовать безнаказанно ... Российское правительство теперь должно ответить за свои действия, связанные с уничтожением MH17", - сказал Джонсон.

Глава британского МИД добавил, что этот инцидент является ярким примером того, что Кремль пренебрегает жизнями невинных людей.

24 мая 2018 года эксперты совместной следственной группы (JIT) заявили, что пассажирский лайнер рейса МН17 Малазийских авиалиний в июле 2014 года над Донбассом сбила ракета, выпущенная зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады ПВО российской армии, который был доставлен на захваченную территорию Украины из Курска.

25 мая власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в катастрофе Боинга рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года.