Ефремову продлили арест на два месяца

Александр Ефремов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Народные депутаты от Оппозиционного блока хотели взять экс-главу фракции Партии регионов на поруки

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Старобельский районный суд продлил срок действия меры пресечения экс-главе фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову на два месяца до 7 октября 2018 года. Об этом сообщил сегодня LIGA.net адвокат Ефремова Евгений Солодко.

По его словам, народные депутаты Оппозиционного блока Юрий Мирошниченко и Николай Скорик подали ходатайство, в котором предлагали взять Ефремова на поруки.

Мирошниченко в комментарии 112.Украина, сказал причина их ходатайства заключается в том, что они получили от адвокатов Ефремова информацию об ухудшении состояния здоровья их подзащитного за два года пребывания в тюрьме.

Солодко уточнил, что в итоге ходатайство народных депутатов не было удовлетворено.

Прокуроры заявили, что информация, предоставленная адвокатами, о состоянии здоровья Ефремова, не подтверждает невозможность его пребывания в СИЗО, а также есть риски, что экс-глава фракции ПР может влиять на свидетелей.

Отвечая на вопрос LIGA.net, есть ли медицинские заключения врачей об ухудшении состояния здоровья Ефремова, Солодко сказал: "Личная информация, не комментирую".

Сегодня с 10:00 проходит очередное судебное заседание по делу Ефремова. "Сегодня никого не допрашивают, смотрим видео", - уточнил адвокат.

30 июля 2016 года Ефремов был задержан в аэропорту Борисполь. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Также Ефремову выдвинуто обвинение по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

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В ГПУ утверждают, что уголовное дело в подозрении в злоупотреблении властью в прокуратуре закрывать не собираются, и оно находится в суде.