Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
20.07.2018, 11:43

Экс-командующий ВМС предложил заминировать Азовское море

Экс-командующий ВМС предложил заминировать Азовское море - Фото
Фото: unsplash.com

Вице-адмирал Сергей Гайдук убежден, что таким образом можно пресечь высадку российского десанта и агрессивные маневры военных кораблей РФ

Реклама
Реклама

Бывший командующий ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук предложил рассредоточить в Азовском море взрывные и неразрывные ограждения. При помощи этих средств, считает он, можно частично обезопасить Украину от возможной атаки РФ с моря, передает его слова Громадське

Гайдук уверен, что предотвратить потенциальную высадку российского десанта и маневры военных кораблей РФ можно только заминировав Азовское море.

Бывший командующий ВМС также предложил проводить торговые и гражданские украинские суда по контролируемым военным фарватерам в составе караванов, чтобы предотвратить их подрыв.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что не исключает военную атаку РФ на морские порты Украины.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 20.07.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, азовское море, минирование, Сергей Гайдук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Россия заблокировала для Украины часть Азовского моря
Политика Россия заблокировала для Украины часть Азовского моря
Россия начала ежедневные осмотры следующих в Украину судов
Политика Россия начала ежедневные осмотры следующих в Украину судов
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 