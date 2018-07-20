Экс-командующий ВМС предложил заминировать Азовское море

Бывший командующий ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук предложил рассредоточить в Азовском море взрывные и неразрывные ограждения. При помощи этих средств, считает он, можно частично обезопасить Украину от возможной атаки РФ с моря, передает его слова Громадське.
Гайдук уверен, что предотвратить потенциальную высадку российского десанта и маневры военных кораблей РФ можно только заминировав Азовское море.
Бывший командующий ВМС также предложил проводить торговые и гражданские украинские суда по контролируемым военным фарватерам в составе караванов, чтобы предотвратить их подрыв.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что не исключает военную атаку РФ на морские порты Украины.