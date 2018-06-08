Экс-охранник признал, что лично отправил письмо Януковича Путину

Виктор Янукович (скриншот из видеозаписи)

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Свидетель сообщил, что в Крыму Янукович собрал сотрудников и сказал, что планирует переехать в РФ, и предложил "подумать" о переезде в вместе

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Экс-начальник штаба охраны бывшего президента Виктора Януковича Владимир Павленко в суде сообщил, что лично отправил с почты в России письмо, написанное Януковичем президенту РФ Владимиру Путину с призывом о введении войск в Украину. Об этом он сказал во время допроса в режиме видеоконференции в Оболонском райсуде Киева, где рассматривается дело о госизмене экс-президента Януковича, передает Укринформ.

"Я лично отправил письмо через почтовое отделение России. Обратный адрес - Банковая, 11", - сказал свидетель защиты.

По его словам, при написании Януковичем письмо Путину присутствовал другой работник охраны президента Сергей Бернацкий.

"На моих глазах Бернацкий запаковывал ... Я не читал и не считал (количество листов, - ред.)", - сказал Павленко.

Свидетель также сообщил, что, как и Бернацкий, находился рядом с Януковичем до июня 2014 года, и рассказал детали побега Януковича из Украины в РФ в феврале 2014 года.

Он засвидетельствовал, что в Крыму Янукович собрал сотрудников и сказал, что планирует переехать в Россию, и предложил "подумать" о переезде в РФ вместе с ним. "Я вместе с ним уехал в Россию. Способ, которым была организована доставка президента, я не могу раскрывать, потому что помощь нам оказывали нынешние жители Украины, я их раскрыть не могу", - отметил Павленко.

Отвечая на вопрос судьи Владислава Девятко о способе доставки Януковича в РФ, Павленко сообщил, что перевозка осуществлялась морским транспортом 24 февраля, после чего Януковича привезли в Ростов.

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Свидетель рассказал, что уже в Ростове готовилось обращение к Путину, "чтобы Россия обратила внимание на то, что происходило в Украине: что власти решили истреблять русскоязычных людей, осуществлен переворот".