ЕС об антикорсуде: одобряет закон и ждет запуска до конца года

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В ЕС отметили, что закон об антикоррупционном суде соответствует требованиям западных партнеров

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Европейская служба внешних связей признала, что закон об антикоррупционном суде соответствует тем обязательствам, которые Украина взяла на себя перед западными партнерами. Об этом говорится в заявлении.

Создание Высшего антикоррупционного суда оценили как шаг в борьбе с коррупцией. В ЕС ждут, что суд заработает до конца года и отмечают важность того, чтобы все антикоррупционные институты оставались независимыми.

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7 июня, после длительного прессинга западных кредиторов и общественного давления Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде, а 12 июля внесла окончательные поправки.



