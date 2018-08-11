ЕС об антикорсуде: одобряет закон и ждет запуска до конца года

Европейская служба внешних связей признала, что закон об антикоррупционном суде соответствует тем обязательствам, которые Украина взяла на себя перед западными партнерами. Об этом говорится в заявлении.
Создание Высшего антикоррупционного суда оценили как шаг в борьбе с коррупцией. В ЕС ждут, что суд заработает до конца года и отмечают важность того, чтобы все антикоррупционные институты оставались независимыми.
Читайте также: Схема отбора: как Банковая сможет приручить Антикоррупционный суд
7 июня, после длительного прессинга западных кредиторов и общественного давления Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде, а 12 июля внесла окончательные поправки.