Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
11.08.2018, 15:53

ЕС об антикорсуде: одобряет закон и ждет запуска до конца года

ЕС об антикорсуде: одобряет закон и ждет запуска до конца года - Фото
Иллюстрационное фото

В ЕС отметили, что закон об антикоррупционном суде соответствует требованиям западных партнеров

Реклама
Реклама

Европейская служба внешних связей признала, что закон об антикоррупционном суде соответствует тем обязательствам, которые Украина взяла на себя перед западными партнерами. Об этом говорится в заявлении

Создание Высшего антикоррупционного суда оценили как шаг в борьбе с коррупцией. В ЕС ждут, что суд заработает до конца года и отмечают важность того, чтобы все антикоррупционные институты оставались независимыми. 

Читайте также: Схема отбора: как Банковая сможет приручить Антикоррупционный суд

7 июня, после длительного прессинга западных кредиторов и общественного давления Верховная Рада приняла закон  о Высшем антикоррупционном суде, а 12 июля внесла окончательные поправки

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ЕС, закон, высший антикоррупционный суд
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Отдельные люди в САП все силы тратят на личную месть - Сытник
Политика Отдельные люди в САП все силы тратят на личную месть - Сытник
"Наверное, уже нет": Сытник больше не хочет домой к Порошенко
Политика "Наверное, уже нет": Сытник больше не хочет домой к Порошенко
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 