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27.06.2018, 22:12

ЕСПЧ согласился с Украиной и объединил дела Крыма и Донбасса

ЕСПЧ согласился с Украиной и объединил дела Крыма и Донбасса - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Украина ждала этого решения полтора года

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Европейский суд по правам человека удовлетворил ходатайство Украины и объединил четыре межгосударственные производства в два общие: по Крыму и Донбассу. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина.

Таким образом, вместо пяти дел "Украина против РФ" осталось три. Заявление о вывозе детей-сирот из Донбасса в РФ осталась в самостоятельном производстве, уточнил Лещина.

Он добавил, что Украина ждала этого решения полтора года.

9 мая сообщалось, что Палата Европейского суда по правам человека передала дела "Украина против России" в Большую палату суда из-за их важности.

18 апреля сообщалось, что Украина готовит еще один иск против России в Европейский суд по правам человека, который качается нарушения прав украинских политзаключенных в РФ.

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Теги: еспч, иск украины против рф
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