Европейская киноакадемия воззвала к "милосердию" Путина

Владимир Путин

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В киноакадемии предложили объявить 14 августа Днем Олега Сенцова

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Европейская киноакадемия призвала президента РФ Владимира Путина проявить "милосердие" и освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом говорится в заявлении киноакадемии, опубликованном на ее официальном сайте.

Там напомнили, что Сенцов голодает уже больше 90 дней, он потерял 30 кг веса, страдает анемией и замедленным сердцебиением.

Три месяца протестов международного культурного сообщества против незаконного удержания Сенцова и обращений к российскому руководству с призывом освободить украинского режиссера прошли без каких-либо результатов, говорится в заявлении.

"Что еще должно произойти, чтобы власть имущие, наконец, показали свое человеческое лицо?" – спрашивают авторы заявления.

В киноакадемии предложили объявить 14 августа Днем Олега Сенцова.

"СМИ во всем мире, главы государств, иностранные секретари, члены национальных парламентов и Европейского парламента, граждане - во вторник, 14 августа, они объединят свои обращения к президенту Путину в связи с одним большим призывом к человечности: Господин президент, будьте милосердны , освободите Олега Сенцова!" – говорится в заявлении.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что брат передал ей через адвоката письмо, в котором написал, что "все катастрофически плохо" и "конец близок".