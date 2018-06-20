Генсек Совета Европы готов подать прошение о помиловании Сенцова

Турбьёрн Ягланд Фото: LIGA.net

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Ранее сестра Сенцова заявила, что сам политзаключенный на такой шаг не пойдет и это придется делать третьим лицам

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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что незаконно удерживаемый в тюрьме РФ украинский режиссер Олег Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным основаниям и он готов просить Кремль о его помиловании. Об этом он заявил в среду после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, передает Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что господин Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным основаниям. Он может быть помилован по гуманитарным причинам", - сказал он.

Также он сообщил, что, если необходимо направить прошение о помиловании политзаключенного, то он это сделает. "Я с удовольствием его (прошение ред.) подам на основании Европейской конвенции по правам человека", - добавил генсек.

Отмечается, что Москалькова заявила, что Сенцов не обращался к ней с просьбой о помиловании. "У меня не было всего пакета юридических документов, для того чтобы, может быть, в полной мере оценить эту ситуацию", - отметила она. Ранее сестра Сенцова Наталья Каплан говорила, что просить о его помиловании нужно будет просить третьим лицам, поскольку сам политзаключенный этого никогда не сделает.