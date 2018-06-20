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20.06.2018, 17:55

Генсек Совета Европы готов подать прошение о помиловании Сенцова

Генсек Совета Европы готов подать прошение о помиловании Сенцова - Фото
Турбьёрн Ягланд Фото: LIGA.net

Ранее сестра Сенцова заявила, что сам политзаключенный на такой шаг не пойдет и это придется делать третьим лицам

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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что незаконно удерживаемый в тюрьме РФ украинский режиссер Олег Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным основаниям и он готов просить Кремль о его помиловании. Об этом он заявил в среду после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, передает Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что господин Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным основаниям. Он может быть помилован по гуманитарным причинам", - сказал он.

Также он сообщил, что, если необходимо направить прошение о помиловании политзаключенного, то он это сделает.

"Я с удовольствием его (прошение ред.) подам на основании Европейской конвенции по правам человека", - добавил генсек. 

Отмечается, что Москалькова заявила, что Сенцов не обращался к ней с просьбой о помиловании. "У меня не было всего пакета юридических документов, для того чтобы, может быть, в полной мере оценить эту ситуацию", - отметила она.

Ранее сестра Сенцова Наталья Каплан говорила, что просить о его помиловании нужно будет просить третьим лицам, поскольку сам политзаключенный этого никогда не сделает.

Вчера, 19 июня, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала, что российские власти саботируют выполнение договоренностей о визите омбудсмена к украинским политзаключенным в РФ.

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Теги: генеральный секретарь ООН, узники Кремля, политзаключенные, Олег Сенцов, турбьерн ягланд, генсек совета европы
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