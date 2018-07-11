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11.07.2018, 11:24

Геращенко назвала условии амнистии боевиков

Геращенко назвала условии амнистии боевиков - Фото
Ирина Геращенко (фото - facebook.com/iryna.gerashchenko)

Амнистия может применяться только к тем, кто признал свою вину, подчеркнула первый вице-спикер Верховной Рады

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Наказанием для боевиков в Донбассе помимо тюремного срока может стать выплата репараций жертвам. Начать обсуждать положения переходного законодательства предложила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, выступая в парламенте, передает корреспондент LIGA.net.

Она отметила, что нужно использовать опыт таких стран, как Хорватия и Колумбия, чтобы после демилитаризации Донбасса определиться с ответственностью пророссийских боевиков.

Геращенко обратила внимание на то, что амнистия может применяться только к тем, кто признал свою вину.

В Колумбии, по словам Геращенко, те, кто признал вину и не совершал тяжелых преступлений, получили всего по 5-8 лет колонии или общественных работ вместо 20-30 лет тюрьмы.

Глава МВД Арсен Аваков убежден, что уголовное преследование должно быть применено только к главарям террористических организаций ДНР и ЛНР, лицам, воевавшим против украинской армии и к тем, кто совершил тяжкие преступления.

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Теги: боевики, война в донбассе, Ирина Геращенко, амнистия
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