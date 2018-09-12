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12.09.2018, 14:01

Геращенко сказала, от кого зависит освобождение Сущенко

Геращенко сказала, от кого зависит освобождение Сущенко - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Первый вице спикер Верховной Рады подчеркнула, что "Украина никогда не признает никчемный приговор"

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От воли президента страны-агрессора РФ Владимира Путина зависит освобождение незаконно осужденного на 12 лет тюрьмы украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом у себя в Facebook заявила первый вице-спикер Ирина Геращенко.

"Украина никогда не признает этот никчемный приговор и будет прилагать все усилия, чтобы освободить Романа, Олега, других заложников Кремля из российских тюрем. Теоретически - окончательный приговор открывает путь к процедуре помилования. На практике - все зависит исключительно от воли Путина", - отметила Геращенко.

По ее словам, псевдосудилище над Сущенко прошло без неожиданностей. "Кремль оставил в силе сфабрикованный приговор по сфабрикованному делу", - подчеркнула Геращенко.

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30 сентября 2016 года в Москве ФСБ незаконно задержала собкора ИА Укринформ во Франции Романа Сущенко. Ему предъявили обвинение в "шпионаже" и заявили, что журналист - "сотрудник ГУР". В украинской разведке это опровергли. Российские прокуроры требовали для него 14 лет тюрьмы, и 4 июня 2018 года суд вынес приговор - 12 лет колонии строгого режима. Во время "последнего слова" Сущенко не признал вину.

Еще летом СМИ сообщали, что Сущенко или другого украинского политзаключенного Олега Сенцова могут обменять на задержанного в Киеве кремлевского пропагандиста Кирилла Вышинского, однако до сих пор никаких публичных подвижек в этом направлении сделано не было.

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Теги: владимир путин, роман сущенко, Ирина Геращенко, Олег Сенцов
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