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31.05.2018, 15:48

Глава МИД Германии посетит Мариуполь

Глава МИД Германии посетит Мариуполь - Фото
Хайко Маас (фото - bmjv.de)

Хайко Маас с 31 мая по 1 июня совершит свой первый визит в Украину

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе первого на этой должности визита в Украину посетит Мариуполь. Об этом он заявил в интервью информагентству Укринформ.

Маас совершит свой первый визит в Украину 31 мая - 1 июня. Он проведет в Киеве политические переговоры, в частности, с украинским коллегой Павлом Климкиным.

В пятницу глава немецкого МИД поедет на контактную линию в Мариуполь, где встретится с членами СММ ОБСЕ и лично оценит ситуацию на востоке Украины. Главной темой переговоров будет положение дел в Донбассе и ход реформ в Украине.

"Главной темой моего визита будет ситуация в Восточной Украине. Я хочу видеть, какие последствия оказывает конфликт на жизни людей. Поэтому я и еду в Мариуполь. Ясно следующее: нам наконец нужны действующее перемирие и прогресс в Минском процессе", - сказал Маас.

Он добавил, что в вопросе введения реформ Украина и в дальнейшем может рассчитывать на Германию.

11 мая 2018 года Маас объявил о намерении пригласить глав МИД Франции, России и Украины для следующей встречи в "нормандском формате" в Берлине.

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Теги: мид германии, министр иностранных дел германии
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