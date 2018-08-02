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02.08.2018, 18:20

Глава РГА в Закарпатье разработал эффективную схему взяток - ГПУ

Глава РГА в Закарпатье разработал эффективную схему взяток - ГПУ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Глава Закарпатской областной госадминистрации не согласен с методами и выводами Генпрокуратуры

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Генеральная прокуратура совместно с Нацполицией задержала на получении взятки председатель Виноградовской РГА Закарпатской области. Об этом сообщил в Facebook спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

В ГПУ утверждают, что будучи главным распорядителем бюджетных средств Виноградовского РГА, глава райгосадминистрации создал схему по систематическому вымогательству и получению неправомерной выгоды от частных предпринимателей, руководителей обществ и частных предприятий по согласованию на заключение договоров на поставку товаров, работ и услуг, выполнения работ в структурных подразделениях РГА Закарпатской области.

Сообщается, что по месту жительства, работы и в автомобиле подозреваемого правоохранители провели обыски и изъяты вещественные доказательства. В частности, деньги, а также паспорта гражданина Украины и гражданина Венгрии.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК. Досудебное расследование продолжается.

Глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль не согласен с методами выводами ГПУ. Он сообщил на своем сайте, что в ОГА расценивают события в Виноградове как провокацию управления защиты экономики и намерены провести параллельное расследование дела.

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Теги: коррупция, гпу, закарпатье
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