Глава Венецианской комиссии рад принятию закона об антикорсуде

Джанни Букиккио

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Джанни Букиккио призвал обеспечить быстрое создание суда и предоставить ему соответствующие средства для функционирования

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Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил, что с "большой радостью" узнал о принятии Верховной Радой закона об Антикоррупционном суде. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета Европы.

«С большим удовлетворением, я бы даже сказал, с большой радостью я узнал о сегодняшнем решении Верховной Рады принять закон о Высшем антикоррупционном суде. Согласно сообщениям, закон принят в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - заявил Букиккио.

Он убежден, что это "важный шаг вперед для Украины и Европы, прежде всего для граждан Украины, которые слишком долго страдали от зла коррупции".

Букиккио призвал обеспечить быстрое создание суда и предоставить ему соответствующие средства для функционирования.

Сегодня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.