АП о предоставлении томоса сегодня: Главное, что решение принято

Ростислав Павленко (фото - скриншот с видео)

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Замглавы администрации президента Ростислав Павленко сообщил, что сегодня томос об автокефалии УПЦ не должны были предоставлять

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Сегодня не должны были предоставить томос об автокефалии Украинской православной церкви. Главное, что решение уже принято. Об этом сообщил в комментарии LIGA.net замглавы администрации президента Ростислав Павленко.

Отвечая на вопрос по поводу ожиданий томоса именно сегодня, Павленко отметил, что иногда люди сами придумывают себе повод для ожиданий.

"Томос не должны были предоставить именно сегодня", - сказал он.

Чиновник подчеркнул, что сегодня представитель Вселенского патриарха официально сообщил о том, что решение о предоставлении автокефалии украинской церкви принято.

"Чтобы были выполнены все процедуры, чтобы все было канонично нужно определенное время. Идет процедура. Завершается информирование других церквей, после чего Вселенская патриархия перейдет к следующему этапу предоставления томоса. Главное, что решение принято и мы идем к своей цели", - добавил он.

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22 апреля Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.

Делегация Константинопольского патриархата передала Порошенко послание Варфоломея, в котором он говорит, что Константинопольская церковь взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины.

Сегодня, 28 июля, патриарх Филарет на церемонии у 1030-й годовщине крещения Руси сказал, что Поместный собор единогласно поддержал автокефалию украинской церкви сразу после провозглашения независимости Украины 25 лет назад.