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31.07.2018, 14:31

Горбатюк подал в суд на Луценко

Горбатюк подал в суд на Луценко - Фото
Сергей Горбатюк (фото - LIGA.net)

Руководитель департамента спецрасследований ГПУ просит суд отменить приказ генопрокурора о проверке департамента

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Руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк подал в Окружной административный суд Киева иск против генпрокурора Юрия Луценко относительно проверки департамента. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно сообщению, Горбатюк просит суд признать противоправными действия Луценко об утверждении пункта 4.2 плана первоочередных мероприятий ГПУ на II квартал 2018 года, который стал основанием для приказа о проверке организации работы в департаменте спецрасследований.

Горбатюк просит суд признать противоправным и отменить соответствующий приказ генпрокурора.

"Сейчас решается вопрос об открытии производства по данному административному делу", - сообщили в суде.

Ранее Луценко подписал приказ об организационных изменениях в структуре ГПУ, которым, в частности, ликвидировал 4 самостоятельные структурные подразделения, в том числе возглавляемый Горбатюком департамент специальных расследований.

Вместо них в структуре ГПУ создано "Управление специальных расследований как самостоятельное структурное подразделение с той же штатной численностью, и одноименное управление в составе бывшего Департамента специальных расследований".

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Теги: генпрокуратура, проверка, юрий луценко, сергей горбатюк, департамент спецрасследований
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