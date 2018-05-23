Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.05.2018, 23:42

ГПУ предлагала Мюллеру вместе расследовать дела против Манафорта

ГПУ предлагала Мюллеру вместе расследовать дела против Манафорта - Фото
Пол Манафорт (скриншот с видео)

Глава ГПУ Луценко заверил, что в Украине дела, в которых фигурирует Манафорт, продолжают расследовать

Реклама
Реклама

Генеральная прокуратура Украины предлагала специальному прокурору Роберту Мюллеру содейстовать в расследовании дела против экс-главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта вплоть до создания совместной группы расследования. Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко в интервью Голосу Америки.

Луценко отметил, что Украина как минимум четыре раза запрашивала международную правовую  помощь от США в ходе расследования дел, в которых фигурирует Манафорт.

"Мы получили информацию, что именно наша информация была затребована спецпрокурором Мюллером осенью прошлого года, и с тех пор, конечно, это следствие ведется исключительно силами этого специально созданного подразделения", - сказал глава ГПУ. 

Ранее Луценко сообщал, что генпрокуратура предлагала ФБР объединить усилия по расследованию против Манафорта. 

В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Ричарда Гейтса выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при Викторе Януковиче. Всего в США Манафорта обвиняют по 12 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег. Он не признает себя виновным.

2 мая The New York Times написала, что в Украине способствовали приостановке расследования четырех дел, связанных с Манафортом. Заместитель генпрокурораЕвгений Енин сообщил, что спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не обращался в Генпрокуратуру Украины за помощью в расследовании дела Манафорта.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 23.05.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: расследование, гпу, Манафорт
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
ГПУ просит Францию выдать подозреваемого в организации титушек
Политика ГПУ просит Францию выдать подозреваемого в организации титушек
Эксперты ОЗХО отложили расследование химатаки в Сирии
Мир Эксперты ОЗХО отложили расследование химатаки в Сирии
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 