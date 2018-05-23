ГПУ предлагала Мюллеру вместе расследовать дела против Манафорта

Пол Манафорт (скриншот с видео)

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Глава ГПУ Луценко заверил, что в Украине дела, в которых фигурирует Манафорт, продолжают расследовать

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Генеральная прокуратура Украины предлагала специальному прокурору Роберту Мюллеру содейстовать в расследовании дела против экс-главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта вплоть до создания совместной группы расследования. Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко в интервью Голосу Америки.

Луценко отметил, что Украина как минимум четыре раза запрашивала международную правовую помощь от США в ходе расследования дел, в которых фигурирует Манафорт.

"Мы получили информацию, что именно наша информация была затребована спецпрокурором Мюллером осенью прошлого года, и с тех пор, конечно, это следствие ведется исключительно силами этого специально созданного подразделения", - сказал глава ГПУ.

Ранее Луценко сообщал, что генпрокуратура предлагала ФБР объединить усилия по расследованию против Манафорта.

В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Ричарда Гейтса выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при Викторе Януковиче. Всего в США Манафорта обвиняют по 12 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег. Он не признает себя виновным.

2 мая The New York Times написала, что в Украине способствовали приостановке расследования четырех дел, связанных с Манафортом. Заместитель генпрокурораЕвгений Енин сообщил, что спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не обращался в Генпрокуратуру Украины за помощью в расследовании дела Манафорта.