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04.09.2018, 11:12

ГПУ разрешили провести спецрасследование против Азарова

ГПУ разрешили провести спецрасследование против Азарова - Фото
Николай Азаров (фото - LIGA.net)

Прокуроры департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры проведут специальное расследование против беглого премьера

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Генеральная прокуратура получила в Печерском суде Киева разрешение на специальное расследование против беглого экс-премьер-министра Николая Азарова. Об этом сообщил глава ГПУ Юрий Луценко.

Азарова подозревают в соучастии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича, которая завладела сжиженным газом стоимостью около 2,2 млрд грн.

По словам генпрокурора, в ближайшее время должны открыть материалы дела стороне защиты и направить их в суд. 

В апреле этого года Европейский суд юстиции отклонил иск Азарова против Совета ЕС о снятии с него санкций, введенных в 2014 году.

Азаров сейчас находится в розыске по факту соучастия в незаконном завладении добытым ПАО Укргаздобыча и ОАО Укрнафта сжиженным газом в особо крупных размерах, что принесло государству убытки в размере 2,2 млрд гривень.

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Теги: гпу, юрий луценко, николай азаров, специальное расследование
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