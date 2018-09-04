ГПУ разрешили провести спецрасследование против Азарова

Николай Азаров (фото - LIGA.net)

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Прокуроры департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры проведут специальное расследование против беглого премьера

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Генеральная прокуратура получила в Печерском суде Киева разрешение на специальное расследование против беглого экс-премьер-министра Николая Азарова. Об этом сообщил глава ГПУ Юрий Луценко.

Азарова подозревают в соучастии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича, которая завладела сжиженным газом стоимостью около 2,2 млрд грн.

По словам генпрокурора, в ближайшее время должны открыть материалы дела стороне защиты и направить их в суд.

В апреле этого года Европейский суд юстиции отклонил иск Азарова против Совета ЕС о снятии с него санкций, введенных в 2014 году.

Азаров сейчас находится в розыске по факту соучастия в незаконном завладении добытым ПАО Укргаздобыча и ОАО Укрнафта сжиженным газом в особо крупных размерах, что принесло государству убытки в размере 2,2 млрд гривень.