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01.06.2018, 16:11

Грицак и Луценко встретились с послами G7 по делу Бабченко - СМИ

Грицак и Луценко встретились с послами G7 по делу Бабченко - СМИ - Фото
Грицак и Луценко

Встреча продолжалась около двух часов

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В Киеве, в здании Генпрокуратуры прошла встреча главы СБУ Василия Грицака и генпрокурора Юрия Луценко с послами стран Большой семерки по делу журналиста Аркадия Бабченко. Об этом в эфире сообщил корреспондент 112 Украина.

По его словам, встреча продолжалась около двух часов.

Комментировать ее результат послы G7 отказались Один из дипломатов сказал, что заранее была достигнута договоренность ничего не сообщать журналистам.

LIGA.net пытается связаться с пресс-секретарями ГПУ и СБУ, чтобы получить у них информацию о результатах встречи.

Ранее Луценко в эфире одного из телеканалов анонсировал встречу с представителями Gдля разъяснения ситуации, связанной со спецоперацией в деле российского журналиста Аркадия Бабченко.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку. 

"Обман" спецслужб раскритиковали ОБСЕРепортеры без границ, Комитет защиты журналистов и некоторые политики.

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Теги: василий грицак, g7, большая семерка, юрий луценко, аркадий бабченко
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