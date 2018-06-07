Грицак: На спецслужбы РФ выведет носитель со списком "47"

Грицак Василий глава СБУ Фото: LIGA.net

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Экспертиза размещенных на нем данных позволить выяснить источник его происхождения

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Служба безопасности сможет доказать причастность российских спецслужб к планированию терактов в Украине. Об этом глава СБУ Василий Грицак рассказал в интервью Bild, перевод которого опубликовал в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Грицак отметил, что спецоперация с имитацией убийства российского журналиста Аркадия Бабченко стоила приложенных усилий, поскольку СБУ удалось спасти много жизней. Он извинился перед СМИ за то, что пришлось ввести людей в заблужение.

"Впрочем, тот факт, что нас обвиняют в якобы причинении морального вреда семье Бабченко - полный абсурд. Его жена изначально была проинформирована о ходе спецоперации", - сказал он.

Грицак отметил, что полученный электронный носитель со списком будет иметь решающее значение. Экспертиза размещенных на нем данных позволить выяснить и задокументировать источник его происхождения и дальше идти "по цепочке".

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку.