Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.07.2018, 07:08

Идентифицированы уже более девяти тысяч предателей в Крыму

Идентифицированы уже более девяти тысяч предателей в Крыму - Фото
Фото: пресс-служба прокуратуры АР Крым

До оккупации Россией на полуострове было 18 правоохранительных органов почти на 19 тысяч сотрудников; есть данные о 4 тысячах перешедших на службу РФ

Реклама
Реклама

Следователи прокуратуры АР Крым составили полные идентификационные списки более девяти тысяч предателей, которые во время захвата Россией полуострова перешли на службу в оккупационные структуры и совершили, таким образом, государственную измену. Об этом заявил первый зампрокурора АРК Николай Иванец, пишет пресс-служба ведомства.

"Сегодня у нас есть реестры с информацией о более чем 4 тысяч лиц из числа правоохранителей", - отметил он, говоря только о силовиках.

Установлена штатная численность 18 правоохранительных органов, которые работали на территории Крыма до оккупации - около 18600 человек.

Кроме того, по словам Иванца, сейчас идет досудебное расследование по 123 фактам совершения госизмены.

Зампрокурора АРК заявил, что более эффективному расследованию и наказанию виновных поспособствовала бы "более слаженная работа правоохранительных органов", в частности с СБУ и Госпогранслужбой.

Читайте также: "Никакого балтийского сценария": Климкин о деоккупации Крыма

РФ оккупировала Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.

25 июля 2018 года госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон никогда не признает этот захват и будет продолжать настаивать на восстановлении территориальной целостности Украины. Кремль ожидаемо высмеял официальные заявления администрации США.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: оккупация крыма, прокуратура, предатель, коллаборационизм, список
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Комитет Сената США утвердил резолюцию по Крыму: санкции остаются
Политика Комитет Сената США утвердил резолюцию по Крыму: санкции остаются
"Нужно уважать границы, не оттяпывать кусочки": Макаревич о Крыме
Политика "Нужно уважать границы, не оттяпывать кусочки": Макаревич о Крыме
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 