Идентифицированы уже более девяти тысяч предателей в Крыму

Фото: пресс-служба прокуратуры АР Крым

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До оккупации Россией на полуострове было 18 правоохранительных органов почти на 19 тысяч сотрудников; есть данные о 4 тысячах перешедших на службу РФ

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Следователи прокуратуры АР Крым составили полные идентификационные списки более девяти тысяч предателей, которые во время захвата Россией полуострова перешли на службу в оккупационные структуры и совершили, таким образом, государственную измену. Об этом заявил первый зампрокурора АРК Николай Иванец, пишет пресс-служба ведомства.

"Сегодня у нас есть реестры с информацией о более чем 4 тысяч лиц из числа правоохранителей", - отметил он, говоря только о силовиках.

Установлена штатная численность 18 правоохранительных органов, которые работали на территории Крыма до оккупации - около 18600 человек.

Кроме того, по словам Иванца, сейчас идет досудебное расследование по 123 фактам совершения госизмены.

Зампрокурора АРК заявил, что более эффективному расследованию и наказанию виновных поспособствовала бы "более слаженная работа правоохранительных органов", в частности с СБУ и Госпогранслужбой.

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РФ оккупировала Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.

25 июля 2018 года госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон никогда не признает этот захват и будет продолжать настаивать на восстановлении территориальной целостности Украины. Кремль ожидаемо высмеял официальные заявления администрации США.