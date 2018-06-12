Итоги встречи нормандской четверки: мнения из Берлина и Парижа

Дипломаты стран так называемого нормандского переговорного формата должны "в ближайшие недели" провести консультации по вопросам формата миротворческой миссии ООН на временно оккупированной части Донбасса. Такое сообщение после завершения в Берлине встречи глав МИД Украины, РФ, Франции и ФРГ сделал министр последней Хайко Маас, пишет Укринформ.
По его словам, на встрече договорились поручить политдиректорам ведомств провести консультации "не о том, если, а о том, как" организовать миссию. Как объяснил глава МИД ФРГ, на встречах речь будет идти о том, как именно должна выглядеть такая миссия. По его словам, Украина и РФ согласны на нее, но их представления о том, какой у нее будет мандат и зона ответственности, "пока очень далеки друг от друга".
Маас назвал переговоры "очень подробным и открытым, но и конструктивным диалогом", пишет Deutsche Wellе.
Стороны также договорились и далее консультироваться с экспертами по так называемой "формуле Штайнмайера" в части политического процесса в регионе, отслеживать "обещание всех сторон строго соблюдать" режим прекращения огня и отвести от линии боевого столкновения тяжелые орудия, а также начать процесс разминирования.
"Когда присутствует политическая воля, можно добиться результата", - отметил Маас, имея ввиду декабрьское освобождение украинских заложников в отмен на тех, кого запросили боевики.
Wir sind es den Menschen in der Ost-#Ukraine schuldig, den Friedensprozess endlich wieder in Gang zu bringen, sagt @HeikoMaas. Wofur sich der Ausenminister heute bei den Normandie-Verhandlungen einsetzt: pic.twitter.com/2S0RWW6U5y— Auswartiges Amt (@AuswaertigesAmt) 11 червня 2018 р.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж готов содействовать размещению миротворцев при условии достижения прогресса с минскими договоренностями - и не раньше. По его словам, сначала следует добиться мира, и только после задумываться над его поддержанием. Он подчеркнул, что партнеры готовы принять участие в разминировании Донбасса и предложили техническую поддержку в этом вопросе.
Глава МИД Франции добавил, что инфраструктуре Донбасса "нужна защита".
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11-12 июня 2018 года в Берлине состоялась встреча глав МИД "нормандской четверки". На вилле немецкого министерства стороны впервые обсудили возможное развертывание миротворческого контингента ООН в ОРДЛО.