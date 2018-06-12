Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
12.06.2018, 07:20

Итоги встречи нормандской четверки: мнения из Берлина и Парижа

Итоги встречи нормандской четверки: мнения из Берлина и Парижа - Фото
"Нормандская четверка" глав МИД (фото - twitter.com/UKRinDEU)

Главная тема встречи - параметры миротворческой миссии ООН для Донбасса - так и осталась нерешенной: переговорщики договорились продолжить переговоры

Реклама
Реклама

Дипломаты стран так называемого нормандского переговорного формата должны "в ближайшие недели" провести консультации по вопросам формата миротворческой миссии ООН на временно оккупированной части Донбасса. Такое сообщение после завершения в Берлине встречи глав МИД Украины, РФ, Франции и ФРГ сделал министр последней Хайко Маас, пишет Укринформ.

По его словам, на встрече договорились поручить политдиректорам ведомств провести консультации "не о том, если, а о том, как" организовать миссию. Как объяснил глава МИД ФРГ, на встречах речь будет идти о том, как именно должна выглядеть такая миссия. По его словам, Украина и РФ согласны на нее, но их представления о том, какой у нее будет мандат и зона ответственности, "пока очень далеки друг от друга".

Маас назвал переговоры "очень подробным и открытым, но и конструктивным диалогом", пишет Deutsche Wellе.

Стороны также договорились и далее консультироваться с экспертами по так называемой "формуле Штайнмайера" в части политического процесса в регионе, отслеживать "обещание всех сторон строго соблюдать" режим прекращения огня и отвести от линии боевого столкновения тяжелые орудия, а также начать процесс разминирования.

"Когда присутствует политическая воля, можно добиться результата", - отметил Маас, имея ввиду декабрьское освобождение украинских заложников в отмен на тех, кого запросили боевики.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж готов содействовать размещению миротворцев при условии достижения прогресса с минскими договоренностями - и не раньше. По его словам, сначала следует добиться мира, и только после задумываться над его поддержанием. Он подчеркнул, что партнеры готовы принять участие в разминировании Донбасса и предложили техническую поддержку в этом вопросе.

Глава МИД Франции добавил, что инфраструктуре Донбасса "нужна защита".

Читайте также: Климкин сообщил "хорошие новости" со встречи нормандской четверки

11-12 июня 2018 года в Берлине состоялась встреча глав МИД "нормандской четверки". На вилле немецкого министерства стороны впервые обсудили возможное развертывание миротворческого контингента ООН в ОРДЛО.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Хайко Маас, война в донбассе, ордло, миротворцы, нормандский формат, Жан-Ив Ле Дриан
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Лавров назвал нормандскую встречу глав МИД "очень полезной"
Политика Лавров назвал нормандскую встречу глав МИД "очень полезной"
МИД о позициях Украины и РФ по миротворцам: В разных вселенных
Политика МИД о позициях Украины и РФ по миротворцам: В разных вселенных
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 