Из четверых задержанных за ликвидицию Захарченко выбили признания

Александр Захарченко (фото - скриншот видео)

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По словам представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях, из четверых задержанных за уничтожение Захарченко выбили признания

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В причастности к ликвидации Александра Захарченко донецкие боевики обвиняют 14 человек. Четверо из них уже признались в сотрудничестве с Украиной, сообщил в Facebook представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

"Сейчас они утверждают про две диверсионно-разведывательные группы. И уже заявили про украинский след. Сейчас у них проходят по данной ДРГ 14 человек", - написал Лисянский.

"По информации источника, четверо уже признались в сотрудничестве с Украиной, но это фейк. Показания выбивали. Поставлена задача после похорон Захарченко, которые состоятся завтра, 2 сентября, объявить общественности об успешном завершении расследования дела", - добавил Лисянский.

По его словам, адвокатов и родственников задержанных в СИЗО Донецка не допускают, связь по местам лишения свободы "ДНР" глушится.

Ранее глава СБУ Василий Грицак сообщил, что после уничтожения Захарченко боевики на оккупированной территории Донбасса ввели комендантский час и проводят зачистки.

31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов так называемой ДНР Александр Захарченко. Боевики заявили, что задержали подозреваемых, объявив их "украинскими диверсантами". В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн". Российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников. Президент страны-агрессора Владимир Путин выразил "глубокие соболезнования" в связи с уничтожением Захарченко и заявил, что "поставить на колени народ Донбасса не получится". Террорист Дмитрий Трапезников, которого назначили на место уничтоженного Захарченко, заявил, что якобы задержанные по подозрению в убийстве дали признательные показания.