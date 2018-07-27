Из Греции возвращаются 12 моряков Mekong Spirit, еще 5 остались

Сегодня, 27 июля, из Греции в Украину возвращаются 12 моряков с коммерческого судна Mekong Spirit, которые 14 месяцев жили на корабле под арестом. Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.
По данным МИД, группа моряков вернется на родину днем.
"Тема украинских моряков в Греции чувствительная и непростая. Но развязка предсказуема. Сегодня из Афин в Одессу возвращаются 12 моряков", – пишет он.
В Греции остаются под следствием еще пять членов экипажа, пишет Украинская правда со ссылкой на представителя МИД.
"Консулы работают для скорейшего возвращения всех украинских моряков домой", – добавил Климкин.
Mekong Spirit был задержан греческими правоохранителями 14 месяцев назад по подозрению в контрабанде оружия. Судно стоит в порту Лаврио в 60 км от Афин.
Ровно месяц назад Климкин сообщил, что в Украину вернулись шесть моряков с другого арестованного судна - RS 300-97.