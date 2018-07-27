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27.07.2018, 10:14

Из Греции возвращаются 12 моряков Mekong Spirit, еще 5 остались

Из Греции возвращаются 12 моряков Mekong Spirit, еще 5 остались - Фото
Фото: shipspotting.com

Часть экипажа арестованного около Афин судна все еще находится под следствием, однако дюжина моряков уже на пути на родину

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Сегодня, 27 июля, из Греции в Украину возвращаются 12 моряков с коммерческого судна Mekong Spirit, которые 14 месяцев жили на корабле под арестом. Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

По данным МИД, группа моряков вернется на родину днем.

"Тема украинских моряков в Греции чувствительная и непростая. Но развязка предсказуема. Сегодня из Афин в Одессу возвращаются 12 моряков", – пишет он.

В Греции остаются под следствием еще пять членов экипажа, пишет Украинская правда со ссылкой на представителя МИД.

"Консулы работают для скорейшего возвращения всех украинских моряков домой", – добавил Климкин.

Mekong Spirit был задержан греческими правоохранителями 14 месяцев назад по подозрению в контрабанде оружия. Судно стоит в порту Лаврио в 60 км от Афин.

Ровно месяц назад Климкин сообщил, что в Украину вернулись шесть моряков с другого арестованного судна - RS 300-97.

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Теги: павел климкин, арест, судно, моряки, корабль, Mekong Spirit
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