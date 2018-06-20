Жебривский боится "выплеснуть с водой младенца" при аудите НАБУ

Павел Жебривский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Бывший губернатор Донецкой области, которого президент неожиданно определил контролером бюро по своей квоте, впервые прокомментировал назначение

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Президентский аудитор для Национального антикоррупционного бюро Павел Жебривский в первый день после назначения на эту должность заявил, что собирается "помочь сделать этот орган максимально прозрачным и эффективным". Об этом он написал у себя в Facebook, пообещав "оправдать ожидания общества".

"Главное в деле аудита НАБУ - не навредить, чтобы вместе с водой не выплеснуть младенца", - заявил он.

Новый проверяющий при бюро от президента Петра Порошенко оценку деятельности НАБУ собирается проводить "беспристрастно" и "безотносительно к политическим предпочтениям и подтекстам".

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20 июня 2018 года президент Петр Порошенко назначил аудитором НАБУ экс-главу Донецкой ОВГА Павла Жебривского, который ушел с прошлой должности 11 июня.

Закон определяет, что проверять работу бюро должны три аудитора: назначаются от президента, Кабмина и Рады. В случае негативного вывода ежегодного аудита директора бюро могут уволить, либо урезать бюджет НАБУ. Кабмин назначил своего аудитора еще год назад: им стал юрист Михаил Буроменский, профессор Института международных отношений университета им. Шевченко. Рада после череды скандалов 7 июня назначила своим аудитором доктора юридических наук, бывшего топ-дипломата Владимира Василенко.