Жебривский о назначении Куця: Связано с возможным наступлением РФ

Павел Жебривский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Бывший глава Донецкой облгосадминистрации прокомментировал назначение Александра Куця

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Назначение Александра Куця на должность главы Донецкой областной военно-гражданской администрации связано с возможным наступлением России после чемпионата мира по футболу. Об этом заявил экс-глава Донецкой ОВГА, аудитор НАБУ Павел Жебривский в эфире телеканала ZIK.

"АТО превратилось в ООС. На сегодняшний день, возможно, есть угроза, что после чемпионата мира по футболу Россия будет двигаться туда. Президент учел многие вещи, на этом этапе решил, что нужна такая фигура", - подчеркнул Жебривский.

По его словам, Куць знает специфику Донецкой области, местных жителей.

Жебривский уточнил, что президент сам выбирал кандидатуру на должность главы Донецкой ОВГА. "Президент сам выбирал, были некоторые кандидатуры, но в принципе генерал Куць – человек, который четко понимает специфику Донетчины и Луганщины", - отметил Жебривский.

Он уточнил, что никому из своих заместителей не говорил увольняться после назначения Куця.

"У Александра будет возможность выбрать, с кем он готов дальше работать. С каждым бывшим моим заместителем он лично знаком", - подчеркнул Жебривский.

13 апреля 2018 года замглавы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявил, что в руководстве государства-оккупанта Российской Федерации осенью планируют предпринять новую попытку дестабилизации Украины, использовав старую тему с "защитой русскоязычных", которая предполагает последующее вторжение регулярных войск.