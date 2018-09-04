Классическая расовая дискриминация: Климкин о политике РФ в Крыму

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенкою/LIGA.net)

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Министр иностранных дел Павел Климкин обещает поднимать вопрос преследования крымских татар на всех международных площадках

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Россия в оккупированном Крыму проводит политику классической расовой дискриминации. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместном брифинге с главой МИД Норвегии Ине Серейде.

Отвечая на вопрос, будет ли Украина на Генассамблее ООН поднимать вопрос преследования российскими оккупантами крымских татар, Климкин сказал, что это будет одной из основных тем.

"Стопроцентно (вопрос - ред.) будет поднят. Он будет, безусловно, одним из основных - вопрос оккупации Крыма, вопрос не просто нарушения прав тех, кто протестует против оккупации", - сказал министр, отметив, что обыски и преследования в Крыму являются тотальным притеснением всего проукраинского.

По словам Климкина, этот вопрос будет поднят на всех международных площадках. Он напомнил, что Украина подала иск против России о запрете расовой дискриминации. "А то, что Россия делает, - это именно классическая расовая дискриминация", - подчеркнул он.

"В принципе, люди уже не могут там нормально жить, они как в тюрьме. Они даже в советские времена на кухнях анекдоты рассказывали, а теперь говорят, что и это по определению невозможно", - добавил Климкин.

Сегодня, 4 сентября, утром силовики российского оккупационно-репрессивного режима похитили жительницу города Старый Крым Зарему Куламетову, которая была в парке на общественных работах, и увезли в неизвестном направлении.