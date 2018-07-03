Климкин о наемниках Сербии в Донбассе: Должны закончить в Гааге

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Есть несколько судебных приговоров в Сербии по наемникам в Донбассе, отметил глава МИД

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Министр иностранных дел Павел Климкин обсудил вопрос сербских наемников, которые воевали в Донбассе на стороне РФ. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Обсудил с сербскими друзьями вопрос сербских наемников, воевавших на Донбассе на стороне РФ. Есть несколько судебных приговоров в Сербии. Если будет доказано, что кто-то из них совершил преступления против человечества, они должны закончить в Гааге. Работаем дальше, чтобы выявить всех наемников и их роль", - отметил Климкин.

12 ноября 2017 года сообщалось, что с октября 2014 года прокуратура Сербии открыла 45 уголовных дел против наемников, которые воюют за рубежом, в том числе в оккупированном Россией Донбассе и Сирии.