Климкин ответил Лаврову на "карикатурность встреч по Донбассу"

Павел Климкин (фото- Андрей Гудзенко / LIGA.net)

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Киев не собирается обсуждать предоставление оккупационным администрациям отдельного правового статуса

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Украина отвергает дополнительные требования России относительно процесса урегулирования в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя слова главы МИД РФ Сергей Лавров о том, что встречи министров иностранных дел стран нормандской четверки будут карикатурными без решения вопросов о Станице Луганской и об особом статусе Донбасса, передает Радио Свобода.

"Ну какой дополнительный статус нужен оккупационным администрациям и оккупированным территориям? У них уже есть этот статус! Никакой дополнительный статус им не нужен", - подчеркнул Климкин.

По его словам, Украина открыта к обсуждению того, как оккупированные территории должны возвращаться в ее состав, но это не значит, что Киев готов рассматривать предоставление оккупационным администрациям отдельного правового статуса - Украина не собирается обсуждать этот вопрос.

Климкин также сообщил, что Украина готова к проведению очередной встречи в нормандском формате, которую немецкая сторона предлагает организвать в Берлине в ближайшее время.

На заявление Лаврова о том, что "дальнейшие встречи в нормандском формате будут карикатурными", украинский министр отметил, что действенность или "карикатурность" этих переговоров напрямую зависит от действий России.

По словам Климкина, смысл этой встречи действительно будет "карикатурным", если на ней не будут говорить о трех ключевых вопросах: реальный уход России из Донбасса; освобождение политзаключенных; формат миротворческой миссии ООН.